أزياءتلامس أنوثة المرأة في ثالث أيام أسبوع ميلان للموضة 

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 فبراير 2019 01:32 صباحاً - يوم أمس كان حافلاً بالتصاميم اللافتة، التي لامست أنوثة المرأة وتمحورت بشكل أساسي حول النساء وحول تعزيز صورتهن وقوتهن. فتابعنا في اليوم الثالث من أسبوع ميلان للموضة للألبسة الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2019-2020 أزياء مميزة وصيحات موضة مبتكرة لكُبرى دور الأزياء العالمية، مثل دار “فيرساتشي” Versace، “سلفاتوري فيراغامو” Salvatore Ferragamo، “مارني” Marni و”أيغنر” Aigner.

وقد اختلفت كل مجموعة عن الأخرى من ناحية قالبها وطريقة تنفيذها، لكن بالمقابل كان هنالك العديد من القواسم المشتركة ومن صيحات الموضة المتقاربة. ومن أكثر ما لفتنا موضة أقمشة الكارو، والتي ومن دون شك ستكون إحدى أبرز صيحات الموضة في موسم الشتاء المقبل، كذلك فإن الأقمشة الجلدية لعبت دوراً أساسياً في مجموعات أمس، ولاسيما تلك الملونة منها، إضافة إلى موضة الأقمشة الداخلية التي تم توظيفها كألبسة خارجية، وتمثلت في الفساتين المنسدلة والتنسيقات الحريرية التي بدت مشابهة للبيجاما الرجالية، أو في حمالات الصدر التي شاهدناها كطبقة خارجية فوق الفساتين أو القمصان، بشكل خاص لدى دار “فيرساتشي” Versace.

الألوان كانت غنية، حيث، وإلى جانب الدرجات الشتوية التقليدية، شاهدنا مجموعة من الألوان الزاهية، مثل الأحمر والأصفر والبنفسجي والأزرق، كما لعبت الألوان المعدنية دوراً أساسياً في مجموعات الأمس. وبشكل عام لاحظنا عددا كبيرا من صيحات الموضة المميزة، وإليك بعض الأمثلة.



من عرض دار “فيرساتشي” Versace لموسم خريف وشتاء 2019-2020:





من عرض دار “سلفاتوري فيراغامو” Salvatore Ferragamo لموسم خريف وشتاء 2019-2020:





من عرض دار “مارني” Marni لموسم خريف وشتاء 2019-2020:





من عرض دار ”أيغنر” Aigner لموسم خريف وشتاء 2019-2020:







تابعي مجموعات ثالث يوم من أسبوع ميلان للموضة لموسم خريف وشتاء 2019-2020 واختاري أجمل التصاميم برأيك.

Advertisements

تابعي أيضاً:

أزياء مستوحاة من المجوهرات والنقود في ثاني أيام أسبوع ميلان للموضة

فساتين سهرة لبنانية من أسبوع باريس للأزياء الراقية تليق بحفل جوائز الأوسكار 2019

بداية مميزة لـ أسبوع ميلان للموضة وعرض غوتشي سيصدمكِ!