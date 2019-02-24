إطلالات النجمات في حفلات أوسكار الالفين

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 فبراير 2019 01:32 صباحاً - بالرغم من أن النجمات يهتممن بإطلالاتهن وبمظهرهن الخارجي منذ عشرات السنين، غير أننا لاحظنا أناقة غير اعتيادية وتطورا كبيرا في الإطلالات في السنوات الماضية، وتحديداً منذ بداية عام 2000 وذلك بسبب أن الموضة تطورت بشكل ملحوظ، ووجود الانترنت وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي ما جعل من الأمر ضرورة ملحة. ولهذا فإن إطلالات النجمات في حفلات اوسكار الالفين كانت دليلا على ذلك وأثبتت هذه النظرية. وقد جمعنا لك اليوم بالصور أجمل إطلالات النجمات في فساتين السهرة في الأوسكار منذ عام 2000 حتى عام 2018.

وقد شاهدنا خلال هذه السنوات التسعة عشر عددا كبيرا من الاطلالات المُبهرة، ومن فساتين السهرة المميزة والفاخرة التي وقعتها كُبرى دور الأزياء العالمية، مثل فستان "جوليا روبيرتس" Julia Roberts الذي اختارته عام2001 حين استلمت جائزة الأوسكار من "فالنتينو" Valentino والذي يعود تصميمه لعام 1985، وفستان "بينيلوبي كروز" Penelope Cruz الذي اختارته عام 2007 من "فيرساتشي" Versace وفستان النجمة الفرنسية"ماريون كوتيارد" Marion Cotillard الذي اختارته من "جان بول غولتييه" Jean Paul Gaultier عام 2008، وفستان “كايت هادسون” Kate Hudson الأبيض الذي اختارته من “فيرساتشي” Versace عام2014، وفستان “جينيفر لوبيز” Jennifer Lopez من “ايلي صعب” Elie Saab الذي تألقت به عام 2015، وفستان “مارغوت روبي” Margot Robbie الذي اختارته من “شانيل” Chanel عام 2018.





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إطلالات النجمات في حفلات اوسكار الألفين لا تنسى، شاهدي الصور وأخبرينا رأيك بها.

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