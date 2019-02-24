يسرا اللوزي تستعيد ذكرياتها بـ"صورة من الطفولة"

نشرت الفنانة يسرا اللوزي صورة لها من الطفولة، أمس، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "يسرا" في الصورة في أعوامها الأولى، بشعر قصير مرتدية تي شيرت أزرق اللون، وعلقت عليها قائلة: "أيام الطفولة".

وحصدت الصورة تفاعل الكثير من متابعي يسرا عبر "إنستجرام"، مشيرين إلى تشابه ملامحها الحالية مع المراحل العمرية الأولى لها، وجاءت تعليقاتهم كالآتي: "عسولة طول عمرك"، "قمر ما شاء الله ملامحك ماتغيرتش كتير".

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يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا اللوزي، مسلسل "بالحجم العائلي" مع الفنان يحيى الفخراني، والذى تم عرضه خلال السباق الرمضاني الماضي.

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