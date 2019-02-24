تعرفي على طرق العناية بالجسم قبل وبعد إزالة الشعر بالليزر

أصبحت عملية إزالة الشعر بواسطة أشعة الليزر من الأمور الهامة لكل فتاة فهو الأكثر فعالية للعناية بالجسم.

تقول نهى علي، أخصائية الأمراض الجلدية، في بيان لها، إنه قبل عملية إزالة الشعر وبعدها هناك بعض الخطوات والنصائح يجب اتباعها للوصول إلى نتائج مثالية وتجنب المشاكل الجلدية التي قد تحدث منها:

- للتقليل من نسبة حدوث اثار جانبية بعد إزالة الشعر بالليزر يجب الذهاب إلى العيادات المختصة الموثوقة فيها.

- قبل إزالة الشعر بالليزر يجب حماية المنطقة المراد علاجها من التعرض للشمس مدة لا تقل عن أربعة إلى ستة أسابيع، لأن ذلك يسبب حروق الشمس.

- تجنب تشقير الشعر أو إزالته بالشمع من أربعة إلى ستة أسابيع قبل العلاج.

- أخذ مضاد للفيروسات قبل العلاج وبعده في حالة الإصابة السابقة بمرض بالهربس.

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- البعد عن تناول الأعشاب أو الأدوية الحساسة للضوء قبل العلاج مدة لا تقل عن 24 ساعة.

- طوال فترة العلاج بأشعة الليزر يجب استخدام واقي الشمس لتجنب الحروق.

- يجب وضع جيل تبريد أو جهاز تبريد خاص على الجلد لحماية الطبقة الخارجية للبشرة، والسماح لضوء الليزر باختراق الجلد.

- بعد الانتهاء من جلسة إزالة الشعر بالليزر توضع كمادات الثلج أو الماء البارد مع كريمات مضادة للالتهاب على المنطقة المعالجة للتخفيف من الشعور بالوخز.

- عدم استخدام مستحضرات التجميل أو الكريمات على المنطقة المعالجة بأشعة الليزر لأنها ستكون حساسة.

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