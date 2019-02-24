ابنة كيم كارداشيان تشقُّ طريقها في عالم الموضة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدت السنوات القليلة الماضية الكثير من الضجّة حول الأخوات كارداشيان - جينر في مجال التجميل والأزياء، وعلى ما يبدو أن عضوًا آخر من هذه العائلة انضمّ مؤخرًا للمنافسة في هذا المجال.

ظهرتْ نورث ويست، ابنة المغني العالمي كانييه ويست ونجمة برامج الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، والبالغة من العمر 5 سنوات، منفردةً على غلاف العدد الأخير من مجلة "WWD Beauty Inc".

وجرى تصوير نورث في وضعياتٍ مختلفة وفي مجموعةٍ متنوعةٍ من الملابس الملوّنة، بالإضافة إلى استخدام المظلات والألعاب وحتى الفقاعات، لإضفاء لمسةٍ طفوليةٍ على الصور، وإعطائها طابعًا من الجمال والتفرُّد في الأسلوب، باعتبار أن المجلة تريد استقطاب جيلٍ جديدٍ.

وكان مُصفّف الشعر كريس أبلتون، وفنانة المكياج ماري فيليبس، وكلاهما يعملان بانتظام مع الأخوات كارداشيان-جينر، وراء المظهر الذي خرجت به نورث للتصوير.

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وفي حين أن ظهور نورث منفردةً، على غلاف مجلة يُعد المرة الاولى، إلا أنه ليس أول ظهور لها في هذا المجال، ففي آب/أغسطس 2017، رافقت نورث، والدتها كيم كارداشيان، في تغطيةٍ لمجلة "إنترفيو".

واقتبستْ فيها كيم، أسلوب السيدة الأولى السابقة جاكي كينيدي الأنيق، من تسريحة شعرها، إلى قلادتها من اللؤلؤ الأبيض، بينما كانت نورث، ترتدي القفازات البيضاء المتطابقة، واللباس الأسود والجوارب المزركشة.

وبعد مرور عام تقريبًا، ظهرت نورث إلى جانب جدتها كريس جينر في حملة "فندي" للاحتفال بمناسبة الذكرى العاشرة لحقيبة "Peekaboo" الرمزية الخاصة بالعلامة التجارية.