الامارات | «مسموح».. جديد «الأولى» و«إرادة» في عام التسامح

شكرا لقرائتكم خبر عن «مسموح».. جديد «الأولى» و«إرادة» في عام التسامح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت شبكة الأولى الإذاعية، اتفاقية تعاون مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل، لتقديم برنامج جديد بعنوان «مسموح»، لدعم المبادرة التي أطلقها مركز إرادة من خلال «الأولى» في «عام التسامح».

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، والرئيس التنفيذي لمركز إرادة الدكتور محمد حسن فائق.

ويذاع البرنامج على إذاعتي الأولى ودبي للقرآن التابعتين لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث خلال شهر رمضان المبارك.

ويعد البرنامج رسالة اجتماعية هادفة، إذ يعرض تجارب المتعافين من الإدمان من أجل التعريف بواقع حياتهم بعد التعافي، ويهدف لمد جسور الأمل والتواصل مع المتعافين والتعرف إلى احتياجاتهم، ونشر رسالة توعوية للمجتمع يقدمها المتعافون، إضافة للتعريف بالدور الذي يجب أن يقوم به كل منا ليستطيع المتعافي أخذ دوره بشكل طبيعي في المجتمع. وتقدم شبكة الأولى من خلال «مسموح» الطرق التي يمكن للجهات والأفراد من خلالها تقديم المساهمات للمتعافين التي لا تقتصر على الجانب المادي، وإنما تعمل على إعادة دمجهم في المجتمع، وهو هدف إنساني حيوي وضرورة مجتمعية هادفة. وأكد بن دلموك أن برنامج مسموح يأتي ترجمة للرسالة الإعلامية الوطنية التي تسعى الأولى لتحقيقها من خلال مساهمتها المجتمعية بالمبادرات الإعلامية البناءة التي تهسم في غرس الأمل بين جميع أفراد المجتمع.