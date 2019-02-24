الامارات | «فزّاع لليولة».. الأحبابي والسماحي يبدعان للفوز بالناموس

شكرا لقرائتكم خبر عن «فزّاع لليولة».. الأحبابي والسماحي يبدعان للفوز بالناموس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز اليويل راشد سلطان الرزي، بالمركز الثالث في بطولة فزاع لليولة، بعد تفوقه بالتصويت على منافسه مطر علي الحبسي، خلال الحلقة الـ12 من برنامج الميدان التي أقيمت في القرية العالمية، أول من أمس.

وشهدت الحلقة الجولة الحاسمة للفوز بالناموس، بين سيف سهيل السماحي وحمدان محمد حمد مصلح الأحبابي، اللذين يتنافسان في المشهد النهائي على كأس فزاع هذا الموسم، وسيكشف عن هوية البطل بعد أسبوعين.

وانطلق العرض الأهم في المشهد النهائي للبطولة، وحاول من خلاله الثنائي سيف سهيل السماحي، وحمدان محمد حمد مصلح الأحبابي تقديم أفضل ما يمتلكان من مهارات لنيل إشادة لجنة التحكيم، وكسب تأييد الجماهير.

وبدأت منافسات الحلقة كالمعتاد على إيقاع أغنية هذا الموسم التي تحمل اسم «راعي الأمر» وهي للفنان ميحد حمد، وصعد حمدان الأحبابي، أولاً على خشبة المسرح، وأدى عرضه بثقة ومهارة. وأشارت لجنة التحكيم إلى أن الأحبابي الذي يشارك في هذه المرحلة للمرة الثالثة على التوالي حاول التنويع في أدائه في كل حلقة، ومنحته العلامة الكاملة 50 نقطة، وهي المرة الثالثة التي يحصد فيها الأحبابي العلامة الكاملة في البطولة التي يسعى للتتويج باللقب وتوديع مركز الوصافة. وصعد ثانياً سيف السماحي، وخلال عرضه ألهب حماسة الجماهير بتأديته لليولة.

وأشادت لجنة التحكيم بعرض السماحي ووصفته بالإبداعي، ومنحته 49 نقطة.

وقدّم الفنان هزاع ضيف الحلقة، أغنيتي «يا شوق» و«خدنا معك»، وأطرب الجماهير التي تفاعلت مع الكلمات والإيقاع والصوت العذب.

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وعبّر الفنان هزاع، عن فخره بالمشاركة في برنامج الميدان، وقال: إن «أي فنان يفتخر بالمشاركة في بطولات فزاع التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث».

بينما أبدع الشاعر محمد المر بالعبد في مشاركته الخامسة في «الميدان»، وقدم خلال الحلقة قصيدة تفاعل معها الجمهور.

وقال المر بالعبد إن «اليولة إرث إماراتي يعشقه الجميع ويفتخر به»، مشيراً إلى أنها رياضة وفن في آن واحد، ونجحت في التجدد دائماً.

وعد بإنجاز أكبر

أكد راشد الرزي، الفائز بالمركز الثالث في بطولة فزاع لليولة، أن الفضل في ما وصل إليه في مشاركته الأولى بالبطولة يعود إلى دعم الجماهير طوال مشواره، ووعد بالعودة العام المقبل لتحقيق إنجاز أكبر وهو الفوز بالكأس. فيما أشار مطر الحبسي إلى أن حصوله على المركز الرابع يشكل حافزاً للعودة بصورة أقوى العام المقبل، ومواصلة السعي لتحقيق اللقب الذي سبق وحققه العام الماضي.

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نقطة (العلامة الكاملة)، منحتها لجنة التحكيم لليويل حمدان الأحبابي.