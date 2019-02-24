الامارات | ولي العهد الياباني في عيد ميلاده الـ 59.. رصين جداً

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد الياباني في عيد ميلاده الـ 59.. رصين جداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناروهيتو سيعتلي عرش بلاده في غضون شهرين. رويترز

احتفل ولي عهد اليابان الأمير ناروهيتو، الذي سيعتلي عرش البلاد في غضون شهرين، بعيد ميلاده الـ59 أمس، وقال إن التفكير في المستقبل جعل منه شخصاً رصيناً، وإنه ينوي أن يحتذي بوالده خلال ولايته.

وكان الإمبراطور أكيهيتو (85 عاماً) قد ألمح خلال خطاب بثه التلفزيون في عام 2016 إلى رغبته في التنحي خشية أن يعيقه التقدم في السن عن الوفاء بواجباته، ليمهد الطريق أمام أول تنازل عن العرش في اليابان منذ قرنين تقريباً. وسيتنازل أكيهيتو، الذي خضع لجراحة في القلب ويتلقّى علاجاً لسرطان البروستاتا، عن العرش في 30 أبريل المقبل ليعتليه ناروهيتو في اليوم التالي. وقال ناروهيتو في مؤتمر صحافي قبيل عيد ميلاده «عندما أفكر في ما هو قادم، أشعر بأني رصين جداً»، في إشارة للواجبات الجديدة التي ستلقى على عاتقه.