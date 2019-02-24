"بلد كفاءات صحيح".. مشاهير صنعوا التاريخ بلا شهادات جامعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز حسن:

من الصعب وضع معايير محددة للنجاح في الحياة، إذ أن حصولك على الشهادات الجامعية فقط ليس بالضرورة علامة على مواصلة النجاح في حياتك. ولعل أكبر دليل على ذلك وجود مشاهير وكبار رجال أعمال ممن حققوا ثروات طائلة في زمن قياسي، دون أن يحصلوا على أي شهادات جامعية.

من بين هؤلاء أعلام في مجالات علمية وتكنولوجية؛ مثل رجل الأعمال الشهير بيل جيتس، الذي لم يحصل على أي شهادة جامعية.

التقرير التالي يستعرض لكم أبرز المشاهير الذين لم يحصلوا على شهادات جامعية لكنهم حققوا نجاحات عالمية، وفق ما نشرته مجلة "hellomagazine".

- هاريسون فورد

أشهر ممثلي هوليوود، وقد حصد العديد من الجوائز مقابل أدواره المميزة. ورغم التحاق فورد بالجامعة، لكنه تركها قبل التخرج بفترة بسيطة.

- الملياردير بيل جيتس

استطاع هذا الرجل تغيير ملامح التطور التكنولوجي في العالم بتأسيسه شركة مايكروسوفت العالمية، إلا إنه لم يكمل دراسته الجامعية.

- جيم كاري

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أحد أشهر الممثلين الذي حققوا نجاحًا مميزًا ووضع اسمه ضمن أشهر ممثلي الكوميديا. وقد حصل على جائزة "جولدن جلوب" مرتين. وقد أكمل كاري تعليمه الثانوي فقط، ولم يستطع الالتحاق بالجامعة بسبب الظروف المالية السيئة لأسرته.

- فرانك لويد

أحد رواد هندسة العمارة في النصف الأول من القرن العشرين. التحق بجامعة ويسكونسون ماديسون في عام 1886، لكنه لم يكمل دراسته أيضًا.

- توم هانكس

واحد ضمن أعظم فناني العالم الذي تميز بأعماله الفنية الشيقة التي لم يستطع أحد أن ينافسه فيها، وهو أيضًا لم يحصل على شهادة جامعية. وكما هو معروف فقد ترك الدراسة الجامعية من أجل التمثيل.

- مارك زوكربرج

الملياردير الصغير، ومؤسس موقع "فيسبوك"، استطاع أن يحقق كل هذه الثروة دون الحاجة للشهادة الجامعية.