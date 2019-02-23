مأساة تصلح لأفلام السينما .. السجين الحر

كتب ياسر ابراهيم - السبت 23 فبراير 2019 11:54 مساءً - هو لغز جدير أن يحتل مكانه فى أفلام السينما العالمية ، ان نرى رجلا شهيرا يمتلك عددا من جوزات السفر السليم نفة تماما ، وفى الوقت نفسه هو سجين أحدى السفارات لا يمكنه التحرك بحرية أبدا خشية الاعتقال والترحيل لأمريكا ليواجه مصيرا غامضا .

حيث أكدت أستراليا أن لدى جوليان أسانج مؤسس موقع «ويكيليكس» جواز سفر سليماً، في تطور رئيسي لأسانج الذي يخشى أن تسعى الإكوادور لإنهاء لجوئه بسفارتها بلندن وتسليمه للولايات المتحدة.

ويسمح جواز السفر الجديد لأسانج بالعودة إلى أستراليا. وقد تم إصدار هذا الجواز في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، ولكن لم يكن قد أعلن عنه حتى اليوم (السبت). وقد انتهت صلاحية جواز سفره السابق.

وأفاد مسؤولون كبار بوزارة الشؤون الخارجية والتجارة يوم الخميس في جلسة لمجلس الشيوخ، بأن لدى أسانج جواز سفر سليماً، مؤكدين بذلك بياناً صدر في أكتوبر (تشرين الأول).

وأوضح مسؤولون أميركيون أن ممثلي الادعاء الاتحادي أجروا تحقيقاً جنائياً طويلاً في قضية أسانج وموقع «ويكيليكس» الذي نشر أسراراً دبلوماسية وعسكرية أميركية بمعرفة أسانج.

وما‭ ‬زال أنصار أسانج مقتنعين بأن الولايات المتحدة ستسعى إلى تسلمه إذا حاول مغادرة السفارة.

وأفادت لجنة الدفاع عن أسانج في رسالة على ««تويتر» أول من أمس (الخميس): «الحكومة الأميركية ما زالت تسعى لاعتقاله وتسلمه لنشره معلومات بشأن الحرب في العراق».

وكان أسانج قد لجأ لأول مرة إلى السفارة في 2012.