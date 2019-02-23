كتب ياسر ابراهيم - السبت 23 فبراير 2019 11:54 مساءً - قال طبيب إن شخصين قتلا في بلدة سانتا إيلينا دي أورين الفنزويلية في اشتباكات مع قوات الأمن بشأن خطة المعارضة لإدخال مساعدات من البرازيل.
وقال أولنار اورتيز الناشط في منظمة فورو بينال غير الحكومية المناهضة لحكومة كراكاس “توفي شخصان نتيجة قمع العسكريين خلال صدامات في سانتا إيلينا دو أورين. لقد قتلا بالرصاص”.
من جهة أخرى، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع كولومبيا حيث تحاول قافلة مساعدات إنسانية الدخول الى فنزويلا.
وقال مادورو أمام تجمع لمناصريه في كراكاس “لقد قررت قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع حكومة كولومبيا الفاشية وأمهل سفيرها وقنصلها 24 ساعة لمغادرة فنزويلا”.
وأضاف “لا يمكننا مواصلة تحمل أن تستخدم أراضي كولومبيا لشن عدوان على فنزويلا”.
ووقعت أعمال عنف على الحدود بين البلدين السبت لا سيما حين حاولت أربع شاحنات اقتحام المعبر بدعم من الحشود المطالبة بمرور قافلة المساعدات الإنسانية التي أرسلتها خصوصا الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. سقوط قتيلان فى اشتباكات بين الشرطة الفنزويلية والسكان الاصليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.