خافوا يا صيادلة – السعودية تبدأ تجربة الصيدلى الروبوت .. فيديو

كتب ياسر ابراهيم - السبت 23 فبراير 2019 11:54 مساءً - لم يعد الصيدلي مُضطرًا للتدقيق وفك رموز الأطباء التي يكتبون بها الوصفات الطبية، ولا البحث يدويًا عن دواء أو بديله بين الرفوف، وذلك بفضل نظام تشغيل الصيدليات الذكي، الذي يدخل لأول مرة في الشرق الأوسط في جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال تقرير أذاعته قناة الغد الإخبارية.

الروبرت الصيدلي يُجري محادثة ترحيبية سريعة مع إحدى الزبائن، وفي الوقت نفسه يفحص الوصفة الطبية ليُوفر لها الدواء المطلوب، وهو يعرف جيدًا أين سيتوجه للحصول عليه، بل يَعرف أيضًا تاريخ صلاحيته.

وبدأ في المملكة العربية السعودية تشغيل نظام الصيدلية الذكية، وفيه يقوم برنامج إلكتروني متكامل على خدمة المرضى والزبائن.

ويقوم روبوت مدرب على استقبال الطلبات وبيع الأدوية، فضلا عن نظام إمكانيات خدمة الصيدلية الذاتية.