بالفيديو.. روما يقهر فروسينوني في الوقت القاتل بالدوري الإيطالي

كتب ياسر ابراهيم - السبت 23 فبراير 2019 11:54 مساءً - خطف روما فوزا قاتلا من أنياب مضيفه فروسينوني مساء اليوم السبت في اطار منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم ” الكالتشيو ” . فريق المدرب اوزيبيو دي فرانشيسكو حصد النقاط الكاملة من مباراة الأسبوع الخامس والعشرين من مشوار السكوديتو هذا الموسم . تقدم كاميلو كيانو بهدف لفروسينوني في الدقيقة الخامسة لكن البوسني ايدين دزيكو نجح في ادراك هدف التعادل للذئاب بحلول الدقيقة 30. و بعد دقيقة واحدة تمكن لورينزو بيليجريني من وضع روما في المقدمة قبل أن ينجح أصحاب الأرض في تسجيل هدف التعادل عبر اندريا بينامونتي في الدقيقة 80. Advertisements و في الوقت المبدد احرز دزيكو هدف الفوز القاتل لمصلحة الذئاب . و ارتفع رصيد روما بهذا الفوز للنقطة 44 في المركز الخامس بجدول الترتيب .

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