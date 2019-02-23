بيان هام لـ«بيراميدز» بشأن مباراة الأهلي في الكأس

كتب ياسر ابراهيم - السبت 23 فبراير 2019 11:54 مساءً - أعلن الحساب الرسمي لنادي بيراميدز، أنه بصدد إصدار بيانًا هامًا بشأن مباراة الأهلي في دور الـ16 من منافسات كأس مصر، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.

وكان اتحاد الكرة المصري قد استبدل مباراة الدوري لمباراة الأهلي أمام بيراميدز من الدوري المصري لبطولة كأس مصر، ليعلن المارد الأحمر رفضه القاطع للمشاركة في المباراة.