كتب ياسر ابراهيم - السبت 23 فبراير 2019 11:54 مساءً - أعلن الحساب الرسمي لنادي بيراميدز، أنه بصدد إصدار بيانًا هامًا بشأن مباراة الأهلي في دور الـ16 من منافسات كأس مصر، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.
وكان اتحاد الكرة المصري قد استبدل مباراة الدوري لمباراة الأهلي أمام بيراميدز من الدوري المصري لبطولة كأس مصر، ليعلن المارد الأحمر رفضه القاطع للمشاركة في المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر بيان هام لـ«بيراميدز» بشأن مباراة الأهلي في الكأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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