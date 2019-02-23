عاجل.. وزير الإسكان يعتمد حركة تغييرات لرؤساء اجهزة المدن الجديدة

كتب ياسر ابراهيم - السبت 23 فبراير 2019 11:54 مساءً - اعتمد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة حركة التغييرات بعدد من أجهزة المدن الجديدة، وتشمل كل من: المهندس أشرف عبد الرحمن رئيسا لجهاز بني سويف الجديدة. المهندس عبد المنصف الرفاعي رئيسا لجهاز الفيوم الجديدة. المهندس شريف مجدي الشربيني رئيسا لجهاز 6 أكتوبر. المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيسا لجهاز الشروق. Advertisements المهندس خالد شاهين رئيسا لجهاز العاشر من رمضان. المهندس أشرف فتحي محمود رئيسا لجهاز حدائق أكتوبر. المهندس علاء منيع رئيسا لجهاز شرق بورسعيد. المهندس عاطف زكريا للعمل بديوان عام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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