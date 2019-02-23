لاعبي بيراميدز لـ”تركي اّل الشيخ”: “لن نُكمل بدونك”

كتب ياسر ابراهيم - السبت 23 فبراير 2019 11:54 مساءً - وجه لاعبو بيراميدز رسالة إلى تركي آل الشيخ بعدما أعلن بيع أسهمه في النادي، للمستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي. وقال لاعبو بيراميدز في فيديو مجمع نشرته صفحة النادي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يضم اللاعبين المصريين والمحترفين قائلين: “جينا علشانك ومش هنكمل من غيرك”.

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