بالفيديو.. النصر يعبر الفيحاء بهدف نظيف في الدوري السعودي

كتب ياسر ابراهيم - السبت 23 فبراير 2019 10:14 مساءً - حقق النصر فوزاً ثميناً على ضيفه الفيحاء 1 – صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في ختام المرحلة 21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووجد النصر صعوبةً كبيرة في اختراق دفاع ضيفه المنظم والذي أحكم اغلاق مناطقه الدفاعيه في وجه أصحاب الأرض. وسنحت أولى الفرص للنصر للاعبه يحيى الشهري الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس الأردني عامر شفيع الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل النصر بحثه عن هدف السبق وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه عبدالرزاق حمدالله الذي تلقى تمريرة مم زميله البرازيلي جوليانو ليسدد الكرة قوية إلا أنها ذهبت خارج المرمى. ورد الفيحاء بهجمة مرتدة خطيرة للاعبه البرازيلي يوري الذي تلقى تمريرة من زميله محمد قاسم واخترق دفاع النصر وسدد الكرة إلا أنها اصطدمت بالشباك الجانبية.

واستعاد النصر سيطرته وأهدر لاعبه البرازيلي جوليانو هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله المغربي عبدالرزاق حمدالله أمام المرمى ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس الأردني عامر شفيع الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل بحثه عن هدف السبق وأجرى مدربه البرتغالي روي فيتوريا تغييرين بدخول اللاعبين فراس البريكان وفهد الجميعة كبدلاء للثنائي عبدالله السالم ويحيى الشهري. واستمرت محاولات النصر وتمكن مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله من تسجيل هدف السبق عند الدقيقة 68 عن طريق ركلة جزاء تسبب بها اللاعب بنفسه.

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وفرض النصر سيطرته لاسيما بعد دخول مهاجمه النيجيري أحمد موسى العائد مجدداً بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الاصابة إذ دفع به المدرب بديلاً للمهاجم عبدالرزاق حمدالله. وسنحت فرصة محققة للمهاجم النيجيري أحمد موسى الذي تلقى تمريرة مم زميله جوليانو وحاول تسديد الكرة إلا أنه فشل في تحويلها للشباك.

وواصل النصر هجومه وسنحت له فرصة ثمينة للاعبه البرازيلي بيتروس الذي تلقى تمريرة من زميله جوليانو ليواجه المرمى ويمرر الكرة لزميله فراس البريكان إلا أن المدافع سامي الخيبري أبعدها في اللحظات الأخيرة.

وفي الوقت بدل الضائع كاد البرازيلي ادميلسون باروس مدافع الفيحاء أن يهدي فريقه نقطة ثمينة بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله أحمد با مسعود ليحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس الاسترالي براد جونز الذي أبعدها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 46 نقطة في المركز الثاني وبفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر، وبقي الفيحاء على رصيده السابق 16 نقطة في المركز 14.