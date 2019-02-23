كتب ياسر ابراهيم - السبت 23 فبراير 2019 10:14 مساءً - كتبت : شيرين عصملي استنكر مذيع برنامج “الحدث اليوم”، المذاع على قناة “الحدث”، ارتفاع أسعار الدواجن، لافتا أنه تم زيادة الكيلو خمس جنيها بين ليلة وضحاها.

وعلق المذيع، قائلا: “الاسعار ارتفعت بشكل كبير، مرة واحدة حصل نقلة كبيرة، فانا بقول للتجار اللي بيسمعونا دلوقتى (خلوها في العشة)”.

وأضاف المذيع،: “برغم حبنا في الفراخ هنقدر نستغنى عنها، عشان حرام الناس تعبت، كل حاجة اسعارها بتزيد، الفراخ واللحوم والبنزين.. طب الناس تعمل ايه؟”.

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كانت هذه تفاصيل خبر تعليق ناري من مذيع عن اسعار الدواجن: “خلوها في العشة”-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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