غندور: مؤتمر وارسو مهًد لإقامة تحالف “عربي ـ إسرائيلى” لمواجهة إيران

كتب ياسر ابراهيم - السبت 23 فبراير 2019 10:14 مساءً - معتز عوض

قال الإعلامى ميشال غندور، أن واشنطن نجحت من خلال مؤتمر وارسو بتخطى المقاطعة العربية الإسرائيلية ، تمهيد ا لبناء تحالف بين دول الخليج العربي وإسرائيل، لمواجهة التهديات المشتركة فى الشرق الأوسط، وعلى رأسها إيران، حيث وصف وزير الخارجية الأمريكى تلك الخطوة، بأنها تقدم رائع يحدث لأول مرة فى التاريخ من أجل تحقيق السلام والأمن فى المنطقة.

وأضاف غندور، خلال برنامج “عاصمة القرار” على قناة الحرة، أن الصحافة الأمريكية غاصت فى شرح هذا التقارب، حيث وصف دينيس روس هذا التقارب قائلا: ” أن المشهد الاستراتيجى العربى ـ الاسرائيلى يتغير إيجابيا وإن لم يصل لدرجة التطبيع، وإيران هى مصدر القلق المشترك فى الشرق الأوسط، هذا فى الوقت الذى غاب الكونجرس الأمريكى فقد غاب عن الصورة ، لانشغاله بإمور داخلية .