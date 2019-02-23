أحمد موسي : الإخوان كلفت عناصرها بعمليات اغتيال.. “اللي تشوفه اقتله”

كتب ياسر ابراهيم - السبت 23 فبراير 2019 10:14 مساءً - معتز عوض قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية أصدرت بيانا، بتوجيه عناصرها بارتكاب عمليات اغتيال.

وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد « البيان كلف عناصر الإخوان بالقتل علانية، وقالهم اللي تشوفه اقتله».

وأضاف موسى «الإخوان يلعبون على مشاعر المواطنين، ويستخدمون الدين من أجل مصلحتهم الشخصية»، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية اعترفت باغتيال النائب العام السابق، الشهيد المستشار هشام بركات.

وأكد موسى أن جميع التنظيمات الإرهابية التي ظهرت على مدار تاريخ مصر، منبثقة عن جماعة الإخوان الإرهابية.

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