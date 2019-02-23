ترعاه السفارة الامريكية – إقبال هائل من الشباب على ملتقى التوظيف ” شغلنا “

كتب ياسر ابراهيم - السبت 23 فبراير 2019 10:14 مساءً - افتتحت السفارة الأمريكية بالقاهرة صباح اليوم الملتقى الخامس للتوظيف ” شغلنا ” و دعت السفارة ، الشباب المصري للمشاركة فيما وصفته بأكبر ملتقى توظيفي في مصر “شغلنا.. القاهرة 2019″، الذي ترعاه السفارة الأمريكية، والذي يشارك فيه أكثر من 80 شركة لتقديم أكثر من 6000 وظيفة شاغرة.

وعلى هامش افتتاحه ملتقى “شغلنا” أكد توماس جولدبرجر، القائم بأعمال السفير الأمريكى أن كثير من الشركات الأمريكية تعمل فى مصر، وأن هناك العديد من الاتفاقيات والمشاورات المستمرة، التى تتم على مستوى المسؤولين المصريين والأمريكيين، من أجل بحث الاتفاقيات المشتركة، والمجالات التى من المقرر أن تعمل فيها الشركات الوافدة الى مصر.

مضيفا ان اهتمام السفارة الامريكية باقامة الملتقي السنوي للتوظيف يأتى فى إطار حرصها على المشاركة المجتمعية والمساهمة فى الوقوف الى جانب الشباب الطموح الباحثين عن فرصة عمل .

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يذكر أن السفارة الأمريكية بالقاهرة تنظم كل عام ملتقى للتوظيف، وقدمت السفارة الأمريكية ملتقى للتوظيف “شغّلنا” لأول مرة خارج القاهرة، في مدينة الأقصر، بالتعاون مع السفارة ومحافظة الأقصر، وشارك في الملتقى نحو 33 شركة ومؤسسة تجارية أتاحت أكثر من 1500 وظيفة شاغرة .

هذا وقد شهد الملتقى اقبالا كبيرا من الشباب والشابات من مختلف الاعمار ومن كافة المحافظات ، توافدوا لتقديم عروض التوظيف ومتابعة احدث ما تقدمه الشركات المشاركة من فرص للعمل .