22 لاعباً في قائمة الزمالك أمام بيترو أتلتيكو.. وعودة محمود علاء

كتب ياسر ابراهيم - السبت 23 فبراير 2019 10:14 مساءً - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كرستيان جروس، قائمة الفريق التي ستدخل معسكرا مغلقا الليلة استعدادًا لمواجهة بيترو أتلتيكو الأنجولي، في التاسعة مساء غد الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية. وشهدت القائمة استبعاد حازم إمام ظهير أيمن الفريق بسبب الإصابة ومحمد إبراهيم ومحمد حسن ومحمد عنتر لأسباب فنية. وضمت القائمة التي أعلنها كرستيان جروس 22 لاعبًا وهم: في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم “جنش” – عماد السيد – عمر صلاح. في خط الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – عبد الله جمعة – بهاء مجدي – حمدي النقاز. Advertisements في خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – محمود عبد المنعم “كهربا” – يوسف إبراهيم “أوباما” – أيمن حفني – إبراهيم حسن – أحمد مدبولي – أحمد زيزو. في خط الهجوم: خالد بو طيب – حميد أحداد – عمر السعيد. ويحتل الزمالك المركز الأخير في المجموعة الرابعة بالكونفيدرالية، برصيد نقطة واحدة بعد أن خسر في اللقاء الأول أمام جورماهيا الكيني صاحب المركز الثاني، بنتيجة 4-2 ثم التعادل مع نصر حسين داي صاحب المركز الأول بنتيجة 1-1، فيما يحتل بترو أتلتيكو المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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