كتب ياسر ابراهيم - السبت 23 فبراير 2019 10:14 مساءً - حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة الكوكب المراكشي والمغرب التطواني، في المباراة التي أقيمت بينهما بالدوري المغربي.
تقدم أيوب لكحل للمغرب التطواني في الدقيقة 12، قبل أن يتعادل أمادو ساماكي للكوكب المراكشي في الدقيقة 42 من ركلة جزاء.
بهذه النتيجة رفع المغرب التطواني رصيده للنقطة 19 في المركز الـ14، بينما وصل الكوكب المراكشي للنقطة 16 في المركز الأخير.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. تعادل الكوكب المراكشي مع التطواني في الدوري المغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.