بالفيديو.. تعادل الكوكب المراكشي مع التطواني في الدوري المغربي

كتب ياسر ابراهيم - السبت 23 فبراير 2019 10:14 مساءً - حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة الكوكب المراكشي والمغرب التطواني، في المباراة التي أقيمت بينهما بالدوري المغربي.

تقدم أيوب لكحل للمغرب التطواني في الدقيقة 12، قبل أن يتعادل أمادو ساماكي للكوكب المراكشي في الدقيقة 42 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة رفع المغرب التطواني رصيده للنقطة 19 في المركز الـ14، بينما وصل الكوكب المراكشي للنقطة 16 في المركز الأخير.