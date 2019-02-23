كتب ياسر ابراهيم - السبت 23 فبراير 2019 10:14 مساءً -
مشاهدة مباراة فروسينوني وروما في الدوري الايطالي
يستضيف فريق فروسينوني , مساء اليوم السبت , نظيره فريق روما , وذلك في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي الدرجة الأولى ” السيريا آ ” , في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ” ماتوزا ” .
ويحتل فريق روما المركز الخامس في سلم الترتيب العام برصيد 41 نقطة بفارق 4 نقاط مؤقتاً عن ميلان الذي فاز أمس بنفس الجولة , في حين يحتل فريق فروسينوني يحتل المركز التاسع عشر وماقبل الأخير برصيد 16 نقطة فقط .
ويسعى فريق روما في هذا اللقاء الى تحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة الثلاث من أجل مواصلة الضغط على ميلان صاحب المركز الرابع , في حين يتطلع فريق فروسينوني في هذه المواجهة للخروج بنتيجة إيجابية ومرضية على ملعبه .
مشاهدة مباراة فروسينوني وروما في الدوري الايطالي
مشاهدة مباراة فروسينوني وروما في الدوري الايطالي
مشاهدة مباراة فروسينوني وروما في الدوري الايطالي
مشاهدة مباراة فروسينوني وروما في الدوري الايطالي
وستقام المباراة الساعة 10:30 مساءاً بتوقيت السعودية وتركيا ولبنان والعراق واليمن والبحرين والكويت وقطر وجزر القمر , في حين سوف تقام المباراة الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الأردن وسوريا وفلسطين والسودان وليبيا ومصر .
وستقام الساعة 8:30 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب , الساعة 7:30 بتوقيت موريتانيا وغرينيتش , الساعة 11:30 بتوقيت الإمارات وسلطة عمان , وستنقل المباراة على ( بي إن سبورت 4 ) , وسيعلق عليها الملعق ( جواد بده ) .
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