كتب ياسر ابراهيم - السبت 23 فبراير 2019 10:14 مساءً -

مشاهدة مباراة فروسينوني وروما في الدوري الايطالي

يستضيف فريق فروسينوني , مساء اليوم السبت , نظيره فريق روما , وذلك في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي الدرجة الأولى ” السيريا آ ” , في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ” ماتوزا ” .

ويحتل فريق روما المركز الخامس في سلم الترتيب العام برصيد 41 نقطة بفارق 4 نقاط مؤقتاً عن ميلان الذي فاز أمس بنفس الجولة , في حين يحتل فريق فروسينوني يحتل المركز التاسع عشر وماقبل الأخير برصيد 16 نقطة فقط .

ويسعى فريق روما في هذا اللقاء الى تحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة الثلاث من أجل مواصلة الضغط على ميلان صاحب المركز الرابع , في حين يتطلع فريق فروسينوني في هذه المواجهة للخروج بنتيجة إيجابية ومرضية على ملعبه .

مشاهدة مباراة فروسينوني وروما في الدوري الايطالي

مشاهدة مباراة فروسينوني وروما في الدوري الايطالي

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