انت الان تتابع تفاصيل خبر طيار يغفو أثناء تحليق طائرته والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في السبت 23 فبراير 2019 08:25 مساءً - ذكرت وسائل إعلام صينية أن قائد إحدى طائرات "بوينغ" الكبيرة غط نائماً خلال تحليقه في الجو.
ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن مواقع صينية، أن الطيار وهو ضابط كبير في شركة الخطوط الجوية الصينية، نام وهو يقود طائرة بوينغ من طراز 747.
وقالت الصحيفة إن السلطات الصينية قبضت على الطيار، واستدعت مساعده للتحقيق لانشغاله بتصويره، وعدم إيقاظه كما تنص التعليمات.
كما أشارت إلى أن الطيار ارتكب هذا الخطأ الفادح رغم تمتعه بعشرين عاماً من الخبرة.
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