بالصور| «القومي للمرأة» يشارك في مؤتمر «التكنولوجيا وعولمة المشروعات الصغيرة»

شاركت ماري لويس، عضوة المجلس القومي للمرأة، في المؤتمر السنوى الخامس "التكنولوجيا وعولمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، والذي تنظمه جمعية سيدات أعمال مصر 21 في الفترة بين 23 إلى 26 فبراير الحالي.

يُقام المؤتمر، تحت رعاية رئاسة الوزراء، وزارة الخارجية، جامعة الدول العربية، المجلس القومي للمرأة، وزارة البيئة، وزارة التجارة والصناعة ، وزارة الطيران المدني، وزارة الثقافة، وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وزارة السياحة، وزارة التخطيط، وزارة الآثار، وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت ماري لويس، خلال الجلسة الافتتاحية على أن جمعية سيدات أعمال مصر تواصل للعام الخامس دورها الرائد فى جمع الخبرات الاقتصادية النسائية من مختلف بلاد العالم وذلك للمساهمة في تطوير مستقبل الوطن، مؤكدة أن سيدات أعمال مصر يسهمن بفاعلية في مساندة ونهضة الاقتصاد المصري.

وأكدت مارى لويس، أن التمكين الاقتصادي للمرأة هو المفتاح الأساسي للنهوض بالمرأة في كافة المجالات مضيفة ان الاستقلالية المالية للمرأة تعطيها الفرصة في اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بها .

كما أشارت إلى أن المجلس القومي للمرأة اعد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، والتي اعتمدها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال عام 2017 عام المرأة المصرية، وكلف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس باعتبارها وثيقة العمل للأعوام القادمة.

كما أوضحت أن المجلس وقع مذكرة تفاهم مع البنك المركزي المصري بهدف تمكين المرأة اقتصاديا ووصول نسبة الشمول المالي للسيدات إلى ضعف نسبتها.

كما أكدت ماري لويس على أن المجلس يعمل على تدريب المرأة واعدادها للحصول على قروض وإقامة مشروعات صغير، والربط بين المرأة و الجهات الموفرة للمشروعات كما يعمل المجلس على مساعدة المرأة المعيلة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في الحصول على قروض بفوائد بسيطة.

وأشارت إلى أن المجلس بدأ بالتواصل مع الجهات المعنية لتعميم آلية تنفيذ المشروع الادخار والإقراض، كما أكدت أن المجلس قام بعمل مركز تأهيل مهني بحي الأسمرات لتدريب السيدات بالحي وذلك لتمكينهم اقتصاديا وعلميا، مضيفة أن البرنامج يشمل التدريب على صناعة منتج معين بالإضافة إلى توفير دخل شهري ومؤهل علمي يستطيع من خلاله الالتحاق بالجامعة.

وأضافت أن المجلس عقد أول تدريب للرائدات الريفيات في جميع المحافظات ونقل المعرفة للرائدات الريفيات حول موضوع ادارة الأموال والذي من خلاله تم تدريب 886 رائدة من جميع محافظات مصر بالإضافة إلى القيام بحملات توعية لزيادة التثقيف المالي للمرأة وكيفية الحصول على الخدمات المالية المصرفية الرسمية والفائدة العائدة عليهن من ذلك.

وأكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، دور جمعية سيدات أعمال مصر على تجميع السيدات من جميع أنحاء العالم لعرض تجربتهم الاقتصادية مشيرة إلى على دعم الحكومة المصرية للمشروعات الصغيرة و متناهية الصغر لافته أن المرأة تمثل الأغلبية فى معظم المشروعات التى تعد عصب الاقتصاد المصرى.

كما أشارت أن تلك المشروعات تكون مناسبة للمرأة لأنها توفر الجهد والذوق مؤكدة على دعم الحكومة بكل وزاراتها للمشروعات الصغيرة من خلال توفير القروض و التدريب و نقل الخبرات لفتح أسواق خارجية لتسويق منتجاتهم.

كما أشادت بعنوان المؤتمر "التكنولوجيا وعولمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، مؤكدة أن تكنولوجيا المعلومات سهلت الكثير فى عرض وتسويق المنتجات خاصة للمرأة و التى تمثل نسبة كبيرة من المشروعات الصغيرة مضيفة انه لابد من تمكين المرأة فى تكنولوجيا وتدعيمها فى هذا المجال وتسويق منتجاتهن لدعمهن اقتصاديا. وأوضحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الدولة تسعى إلى دعم المشروعات الصغيرة لأنها جزء كبيرة من الاقتصاد الوطنى.

كما أوضحت "نصر"، قانون الاستثمار به مادة صريحة تدعم المرأة و توفر المساواة لحصولها على كافة الحقوق فى الاستثمار. مضيفة انه تم تعديل العديد من القوانين التى تدعم المرأة المستثمرة.

وأوضحت أن الوزارة تعاونت مع المجلس القومى للمرأة لعمل شباك خاص داخل الهيئات الحكومية لتسهيل على المرأة المستثمرة فى الحصول على الخدمات بطريقة اسهل.

وأكدت الدكتورة يمنى الشريدى، رئيسة جمعية سيدات مصر 21، على أن الجمعية تحرص على تمكين المرأة اقتصاديا من خلال نقل الخبرات مضيفة أن التكنولوجيا توفر الكثير من الوقت والجهد وخاصة للمرأة التى تتحمل الكثير من الأعباء خلال حياتها اليومية.

وفى نهاية الجلسة قدمت "الشريدى"، درع الجمعية إلى كل من السيدة مارى لويس، عضوة المجلس القومى للمرأة، والدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، و الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

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