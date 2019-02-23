بالصور| زينة تخضع لجلسة تصوير بملابس المنزل: «من أكتر المرات اللي حبيت شكلي فيها»

نشرت الفنانة زينة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" أحدث جلسة تصوير خضعت لها من صديقاتها خبيرة التجميل، التي وضعت لها مكياج.

وعلقت زينة على جلسة التصوير، التي خضعت لها وهي ترتدي ملابس المنزل: "لما ألاقي واحدة من الفانز بتوعي.. تبقي من أقرب أصدقائي وأختي كمان.. وأشوفها بتحقق حلم من أحلامها أنها تكون makeup artist وتاخد كورسات وتحاول تحقق حلمها.. وأحاول أساعدها وأنا من جوايا بقول معلش بقي ما أنا بحبها حتي لو مكياجها وحش أو تقيل عكس مابحب عادي، بس أنه يطلع خفيف ومن أكتر المرات اللي حبيت فيها شكلي الحمد لله.. كنّا قاعدين في البيت وقلنا نجرب بلبس البيت طلعت الصور دي».

ونالت الصور إعجاب الكثيرون من متابعي الفنانة: «المكياج حلو أوي فيكي»، «بجد تسلم إيدك.. المكياج توحفة».

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