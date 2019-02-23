بالصور| ياسمين الخطيب تنشر صورة والدتها: «صينية البقلاوة اللبناني»

نشرت الكاتبة والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب صورة بصحبة والدتها لبنانية الجنسية، أمس، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلقت الخطيب على الصورة، قائلة: "أنا وصينية البقلاوة اللبناني.. مامتي"، وحصدت الصورة تفاعلا كبيرا بين متابعي "الخطيب" على "انستجرام"، إذ تجاوز عدد الإعجابات 13 ألف، فيما أغلقت خاصية التعليق على الصورة.
وكانت ياسمين الخطيب خضعت مؤخرًا لجلسة تصوير بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، بعدسة المصور محمود عاشور، وظهرت خلالها بإطلالة حمراء اللون بتوقيع المصمم أحمد عبدالله.
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