من "كوابيس يوم القيامة" لـ"خلع الحجاب مرتين".. محطات متقلبة في حياة حلا شيحة

عرفت بطلّتها الخفيفة، وحضورها القوي أمام الكاميرات، وخجلها بالبرامج التلفزيونية، استطاعت تقديم عدة شخصيات مختلفة خلال مشوارها الفني، ومؤخرًا أصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب عودتها للتمثيل من جديد بعد غياب 12 عاما.

حلا شيحة، التي شغلت محركات البحث مؤخرًا، عقب قرار نزع النقاب والحجاب، والعودة للساحة الفنية من جديد، فبعدما قادتها أحلام "يوم القيامة" وجلسات الدين والصُحبة الصالحة، بحسب تصريحاتها السابقة لارتداء الحجاب، ومن ثم النقاب، والابتعاد عن الفن بل والتبرؤ من أعمالها، ذهب بها تفكيرها في النهاية، وبعد 12 عاما للعودة من جديد ونزع حجابها، لتشغل الرأي العام منذ عِدة أشهر، بين المُرحب بقرارها ومنتقديها.

واليوم تطفئ "حلا" شمعتها الأربعين، احتفالًا بعيد ميلادها عقب عودتها للفن من جديد، ورصد "هُن" بعض المحطات بحياتها:

مولدها ونشأتها:

وُلدت حلا في 23 فبراير 1979 بالإسكندرية، وهي ابنة الفنان التشكيلي، أحمد ذو الفقار، ووالدتها نادية زيتون من أصل لبناني.

كما أن لديها 3 شقيقات، وهن رشا، ومايا، وهنا شيحة.

مشوارها الفني:

بدأت عام 1997، من خلال مسلسل "نسر الشوق" برفقة سوسن بدر، ومن ثم شاركت في مسلسل "كلمات" عام 1999، مع الفنان حسين فهمي، إلا أن تبقى انطلاقتها الدرامية مع الفنان نور الشريف، بمسلسل "الرجل الآخر".

وفي عام 2000، شاركت في أول عمل سينمائي لها ببطولة فيلم "ليه خلتني أحبك"، حتى أصبحت فيما بعد واحدة من الوجوة الشابة السينمائية والقوية، خاصة عقب الفيلم الشهير "السلم والتعبان"، ومن ثم "سحر العيون"، "اللمبي"، وغيرها من الأفلام.

كان أبرزهما فيلم "عريس من جهة أمنية" عام 2004 أمام الزعيم، وفيلمها الأخير "كامل الأوصاف" مع الراحل عامر منيب، في 2005، والتي ظهرت فيه بالحجاب.

ارتداءها الحجاب:

ارتدت "حلا" الحجاب مرتين بحياتها، ولكن كانت النهاية واحدة، وهي نزعه فيما بعد، ففي المرة الأولى أردته في 2003، بعدما تعرضت للعديد من "الكوابيس"، ولكن سرعان ما تراجعت عنه، وعادت للتمثيل، وفي عام 2005 قررت "شيحة" ارتداءه من جديد، بعدما داهتمتها "كولبيس يوم القيامة" مرة أخرى، وظلت تظهر به حتى شاركت بأخر أفلامها به أيضًا، قبل قرار الاعتزال.

الزواج والاعتزال:

عقب ارتداءها الحجاب، أعلنت "شيحة" عن عقد قرانها على المطرب هاني عادل، في 2006، إلا إنهما انفصلا عقب عدة أشهر، ومن ثم قررت الاعتزال نهائيًا عام 2007، والابتعاد عن الفن والفنانين.

ولم يمر الكثير إلا وتزوجت "حلا" من الكندي يوسف هينرسن، بعد إشهار إسلامه، وأنجبت منه ابنتين هما خديجة وهنا، وكانت قد قررت حينه ارتداء النقاب والسفر معه إلا كندا.

تبرأت من الفن والتزمت الدعوة الدينية:

قررت حلا في السنوات الأخيرة من اعتكافها، التبرؤ من الفن والفنانون، بل والاتجاه للدعوات الدينية، من خلال صفحتها على "الفيسبوك" مشيرة إلا أن الفنانة حنان ترك، هي من وراء ارتداءها النقاب، بسبب اصطحابها لبعض المجالس الدينية.

وهاجمت "حلا" حينها كل من يحاول نشر صورها قبل الاعتزال، في عدة منشورات.

نزع النقاب والحجاب.. والعودة للتمثيل:

في واقعة أثارت جدلًا واسعًا ظهرت "شيحة" منذ عدة أشهر، برفقة شقيقتها "هنا"، وطبيب الأسنان الشهير محمد عماد، بالحجاب فقط، دون نقاب، مما أثار التساؤلات حولها، إلا أنها قررت عدم الرد حينها.

ولم يمر الوقت إلا وأعلنت "حلا" عن إقامتها لمؤتمر صحفي للحديث عن عودتها للتمثيل مرة أخرى، ومن ثم بدأت بنشر صورها في عدة مناسبات عائبية وفنية دون حجاب نهائي.

الجدير بالذكر أن "حلا" تُشارك حاليًا الفنان محمد رمضان بمسلسله القادم "زلزال" المُقرر عرضه في رمضان.

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