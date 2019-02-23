خضعت الفنانة هبة مجدي، لجلسة تصوير جديدة نشرت بعض منها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام». وظهرت في الصور مرتدية جاكيت كلاسيكي وزينته بالمجوهرات، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها، وعلقت إحدى متابعيها: «أميرة أو برنسيسة»، وقالت أخرى: «جمال ملائكي». وتواصل هبة مجدي تصوير مشاهدها في مسلسل «ولد الغلابة» مع أحمد السقا، والذي تظهر به فى شهر رمضان المقبل، من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته مي عمر ومحمد ممدوح وإنجي المقدم وإدوارد وكريم عفيفي وهادي الجيار وطاهرة وفايق عزب. ​

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| هبة مجدي بإطلالة كلاسيكية في أحدث جلسة تصوير.. ومتابعوها: «جمال ملائكي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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