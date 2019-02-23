محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع
تألقت أكثر من فنانة في عطلة نهاية الأسبوع، وظهرن بإطلالات جرئية ومختلفة كان بطلها اللون الأسود، الذي يعتبر من الألوان الهادئة الملائم للمناسبات الرسمية والذي يعطي مظهرًا جذابًا وأنيقًا.
وفيما يلي، جمع لكم "لايف ستايل الخليج 365" أبرز إطلالات الفنانات التي جاءت باللون الأسود لتستوحي منهم إطلالتك في الصفحات التالية:
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- بالـ"Weekend".. هكذا تألقت نجمات الفن بالأسود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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