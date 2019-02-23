محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء أبوبكر ضغط الدم الطبيعي 120/80، وارتفاعه عن هذا المعدل يكون مؤشرا على احتمالية أن يكون الشخص مريض ضغط، كما أن الانخفاض الشديد يشير لمشكلة صحية، لكن في بعض الأحيان تتذبذب نتائج الضغط بين الارتفاع والمعدل الطبيعي أو الانخفاض.. فما أسباب ضغط الدم المتذبذب وكيف نتعامل معه طبيا؟ لمزيد من القراءة عن أسباب ضغط الدم المتذبذب.. كيف تتعامل معه؟ اضغط هنا

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