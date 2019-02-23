طُرق تنسيق الحزام للممتلئات من وحي إطلالات أحلام

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 فبراير 2019 07:33 مساءً - تعدّ الملحقات أو الاكسسوارات، قطعة ذهبية لأيّ امرأة تبحث عن الأناقة الكاملة، لذلك لا تتخلى النجمة الإماراتية أحلام عن الحزام في أغلب اطلالاتها النهارية، أو فساتين الحفلات.

صحيح أنّ أحلام تتميز بـ قوام ممتلئ بعض الشيء، مثل كثير من النساء العربيات، إلا أنها تنسق الحزام بأسلوب يعزز الشعور بصغر حجم الخصر مقارنة بباقي تفاصيل القوام.



الحزام العريض كان الأكثر أناقة على أحلام

صحيح أنها قليلًا ما تذهب إلى الأحزمة العريضة، لأنها مناسبة أكثر لها، لأنها تحدّ من حجم الخصر وتفصل بين الجزء العلوي والسفلي، ما يمنحها قوامًا ممشوقًا.

خلال الحملة الترويجية لـ برنامج "ذا فويس"، اعتمدت أحلام تي شيرت مطبّع برسمة عصرية، مع تنورة مزدانة بالشراشيب، ونسقت معها حزامًا عريضًا باللون الأحمر الساطع. يمكن القول إنّ هذه الاطلالة من أكثر الاطلالات التي نجحت في أن تبدو أحلام بقوام نحيف.

خلال أحد الأعراس التي أحيتها أحلام في الفترة السابقة، اعتمدت فستانًا أسود أنيقًا بتوقيع دار الأزياء الراقية ديور Dior، صُمّم الفستان من الدانتيل المترف، مع تنورة ميدي منفوشة بكسرات متتالية، وزينت التصميم بحزام أسود عريض بمشبك معدني على شكل شعار الدار الراقية.



الأحزمة الرفيعة هي الأقرب لاختيارات أحلام

رغم أنّ اطلالات أحلام بالأحزمة العريضة ناجحة مئة بالمئة، لكن بالمرور بين اطلالاتها خلال العام الماضي، نلاحظ بسهولة أنها تميل للـ أحزمة الرفيعة، بل وتنسقها بأسلوب ناجح يناسب قوامها.

ظهرت أحلام في أحد اللقاءات التلفزيونية على شاشة "إم بي سي"، بـ فستان وردي بودري مزين بتطريز معدني بألوان ربيعية، ونسقت معه حزامًا رفيعًا باللون الأخضر مائلًا إلى الأصفر، وأكملت اطلالتها بـ حقيبة صغيرة باللون الفيروزي، صحيح أنها اختيارات جريئة، لكنها تعكس أسلوب أحلام الخاص في الأزياء.

في أول جلسة تصوير عقدتها أحلام مع بداية هذا العام، اعتمدت فستان مخمل باللون المرجاني، لون 2019، وضمت الفستان بحزام رفيع لفّ خصرها بربطة الفيونكة.

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