نظارات جريئة اعتمديها مع حجابكِ من ماريا عليا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 فبراير 2019 07:33 مساءً - اختيار النظارة المناسبة مع الحجاب، أمر يحتاج منكِ بعض التفكير، لتبدي باطلالة منسجمة ومتكاملة، وهذه السنة كانت حافلة بالكثير من التصميمات العصرية والجريئة للنظارات، والتي سوف تستمر معكِ للسنوات المقبلة أيضًا.

المدونة المحجبة الفلسطيينة ماريا عليا تتبع كثير من صيحات الموضة المختلفة، وتختار كثيرًا من صيحات النظارات العصرية، وتنسقها مع لفة الحجاب التي تختارها، لاطلالات جريئة وغير تقليدية.



نظارة Micro Cat Eye عيون القطة المتناهية الحجم، تُعتبر واحدة من أكثر النظارات الرائجة هذا العام، شاهدناها بمجموعات برادا Prada، و أليكساندر وانغ Alexander Wang، لشتاء هذا العام، واعتمدتها كذلك المدونة ماريا عليا مع لفة الحجاب غير المحكمة باللون الأسود، نسقتها مع ملابسها الفاتحة والبناطيل الجلد.



وكذلك اختارتها بتصميم أصغر حجمًا مع إطار tortoise frame sunglasses مستوحاة من التسعينيات، ويبدو أنّ هذا العام المقبل سيكون حافلًا بنظارات الميكرو الأصغر حجمًا، نسقتها مع الحجاب بألوان النود.



لفت انتباهنا أنّ ماريا عليا تعتمد على لفات الحجاب الواسعة عندما ترتدي النظارات الميكرو أو صغيرة الحجم، حتى لا يبدو وجهها ممتلئًا، وهو ما ننصحكِ به عندما تعتمدين هذا الحجم من النظارات، بينما مع ربطة الحجاب المحكمة أو التقليدية كلفّة الحجاب الخليجية، يناسبها أكثر النظارات كبيرة الحجم.



من الخيارات الجريئة أيضًا هو اعتماد العدسات الملونة، ستضيف لوجهكِ إضاءة و"لوك" خاطفًا للأنظار، كالنظارة المربعة من ماريا عليا بحجم متوسط، ارتدتها مع آيس كاب من الصوف، اعتمدته كالتوربان، مع كنزة صوف بلون النظارة نفسها، لاطلالة حيادية وغير تقليدية أيضًا، أضافت لمسة شبابية لمظهرها.



النظارات البيضاء من الخيارات التي كانت مستبعدة لفترة كبيرة، إلا أنها عادت أيضًا من الثمانينيات بأحجام مختلفة متوسطة وكبيرة الحجم، اعتمدتها ماريا عليا بالإطار الأبيض، مع العدسات باللون الأسود، استخدمتها لتكمل اللوك الكلاسيكي، كالبدلة مثلًا.

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