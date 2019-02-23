أحمر شفاه مثالي لبشرتك الجافة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 فبراير 2019 07:33 مساءً - الشفاه الجافة لا يناسبها كلّ أنواع أحمر الشفاه، فهي تحتاج لتلك التي تحتوي على زيوت مرطبة وطبيعية، تكون مغذية للبشرة، ولا تجعلها تبدو متشققة، خاصة أن أحمر الشفاه غير المناسب مع نوعية شفتيك الجافتين، قد يتسبب في مظهر لن تحبيه على الإطلاق بمكياجك.



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Rosebud Salve روز باد سلييف

إذا كنت تبحثين عن طريقة للحفاظ على شفتيك رطبتين مع القليل من الصبغة ، فأنت بحاجة إلى القليل من هذا النوع من أحمر الشفاه. فهو مصنوع من زيت بذور القطن والزيوت العطرية ومجموعة من النباتات. كما تترك لونا طبيعيا على شفتيك، للمسة هادئة وخلابة.



Covergirl Colorlicious Oh Sugar

ويأتي بدرجات مميزة الألوان الرائعة ، بما في ذلك بعض الألوان الوردية كالروز والنود البيج المذهل. والتي تضيف لمسة كلها جاذبية لمظهرك.



ريميل لندن مويستور رينيو أحمر شفاه Rimmel London Moisture Renew

إذا لم يمنحك بلسم الشفاه الخاص بـ Covergirl ما يكفي من نطاق الألوان ، فإن Rimmel London سوف يجعلك تقعين في حيرة كبيرة. يتميز أحمر الشفاه Moisture Renew بأكثر من 24 لونا رائعا ومرطّبا. ويحتوي أحمر الشفاه على فيتامين A ، C ، و E، لتغذية شفتيك.



Bobbi Brown Creamy Lip Color

إذا كنت تحبين الدرجات الداكنة من ألوان أحمر الشفاه، اخترنا لك الدرجة البنية من بوبي براون كريمي، لون غني يدوم معظم اليوم، ويزيدك ثقة بنفسك.

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