كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 فبراير 2019 07:33 مساءً - ابتكرت العديد من مدونات الجمال على انستقرام طرق مختلفة لتعليم رسم ايلاينر سموكي بأسهل الطرق كالمحترفات، منهن من استخدمت ادوات المطبخ كالشوكة أو الملعقة والسكين وأخريات استخدمن الخيط ودبوس الشعر. في هذا الفيديو سنعلمك طريقة رسم الايلاينر المموه او السموكي باستخدام الشريط اللاصق والتي ستساعد المبتدئات في الحصول على رسمة ايلاينر سموكي.
تابعي الخطوات:
- بعد تطبيق البرايمر والكونسيلر اجلبي جل الايلاينر وابدئي بتطبيق رسمة الايلاينر.
- ضعي الشريط اللاصق على حافة العين الخارجية للعين ابتداءا من الرمش السفلي للعين باتجاه الخارج صعوداً،
- بواسطة الجل ابدئي برسم خط الايلاينر العلوي ثم الخط السفلي المحاذي للشريط للاصق بعدها قومي بتعبئة الفراغ بين الخطين بجل الخاص بـ رسم الايلاينر بواسطة الريشة.
- لتحصلي على رسمة الايلاينر السموكي او المموه استعيني بالظلال الاسود اولاً وقومي بواسطة الريشة بتمويه الايلاينر بالظلال الاسود بعد ذلك استعيني بالظلال البني واعيدي تمويهه بالظلال البني لتحصلي على رسمة ايلاينر سموكي مموه.
- على مهل انزعي الشريط اللاصق حتى لا يتلطخ الايلاينر.
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طريقة رسم ايلاينر سموكي
on Dec 29, 2018 at 2:27pm PST
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