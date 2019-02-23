أفضل 4 أنواع مناكير لكل الأوقات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 فبراير 2019 07:33 مساءً - تتغير اتجاهات ألوان المناكير وموضة الأظافر، وتتبدل بين الحين والآخر، فتظهر صيحات أظافر جديدة ثم تأتي أخرى لتحل محلّها، إلا أن هناك أنواع مناكير ثابتة في فعاليتها وجمالها، فلا تتقشر ولا يتغير لونها، فتدوم طويلاً وتمنح أظافرك قوة وحيوية.

انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك أفضل 4 أنواع مناكير، اجعليها رفيقتك الدائمة في كل الأوقات.



Sally Hansen Color Therapy

تسبب بعض أنواع المناكير الجفاف لأظافرك، فيتغير لونها وشكلها وتفقد جمالها. إلا أن تركيبة مناكير Sally Hansen Color Therapy الغنية بزيت الأرغان، ستعمل على ترطيب أظافرك، وتؤمن تغطية مثالية لها، إضافة الى أنها تجفّ بسرعة فائقة. كما يتوافر هذا المناكير بـ 38 لوناً، وهذا تضمنين الحصول على لون المناكير الذي ترغبين فيه.



Nails Inc NailKale

يشتمل هذا المناكير على الكالسيوم والزنك والألدهيد، وكلها مواد تعمل على تقوية أظافرك الضعيفة وتعزيز إنتاج الكيراتين فيها، إضافة الى لونه الأنيق الذي يضفي على أظافرك لمعة وتوهجاً مثاليين، مما يضمن لك الحصول على أظافر صحية وجذابة على الدوام.



Essie Gel Couture

إن هذا المناكير المتوافر بـ32 درجة لون، يتمتع بتركيبة يسهل إزالتها بكمية قليلة جداً من مزيل طلاء الأظافر. في المقابل، يدوم هذا المناكير على أظافرك لمدة 15 يوماً وأكثر، وذلك بفضل تركيبته التي تشبه الهلام. فاجعلي أظافرك لافتة من خلال استخدامك مناكير Essie Gel Couture.



ILNP Juliette Holographic

خلافاً لمعظم أنواع المناكير البراقة واللامعة، يتناسب هذا المناكير الوردي الثلاثي الأبعاد مع كل ألوان الأزياء، كما أنه يتمتع بتركيبة خفيفة لا تحتاج سوى القليل من مزيل الطلاء للتخلص منها.

تابعي أيضاً

زيت الزيتون لصحة الأظافر

طريقة تقليم الاظافر في المنزل

ألوان مناكير رائجة جداً... تعرفي إلى الأجمل بينها