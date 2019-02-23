وصفات طبيعية لشد اليدين..نتائج مذهلة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 فبراير 2019 07:33 مساءً - كغيرها من مناطق الجسم والوجه، تصاب اليدان بالتجاعيد والترهلات، فتسعى المرأة بكل الطرق للتخلص من علامات التقدم في السن على يديها، للحفاظ على مظهر شاب قدر الإمكان.

انطلاقاً من ذلك، سنعرفك ما يلي الى أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل على شد يديك والقضاء على التجاعيد والترهلات عليها.



وصفة الطماطم

من المعروف عن الطماطم أنها تشتمل على الكثير من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمواد المغذية التي تساعد في شد الترهلات والتخفيف من تجاعيد اليدين. يكفي أن تعصري بضع حبات من الطماطم وتطبقي العصير على يديك وتتركيه الى أن يجف. من ثم، اغسلي يديك وشطفيها بالماء البارد.



وصفة الخيار

يمتلك الخيار قدرة كبيرة على تجديد البشرة ومكافحة شيخوختها، كما يشدها ويرطبها في الأعماق، بالتالي هو فعال جداً في التخلص من ترهلات اليدين. قطعي حبتين من الخيار الى دوائر وضعيها على أماكن الترهلات واتركيها مدة عشر دقائق. من ثم شطفي يديك بالمياه الباردة.



وصفة زيت الزيتون

يساهم زيت الزيتون في تغذية البشرة وترميم البشرة، مما يعمل على شد ترهلات اليدين ومكافحة ظهور التجاعيد. لذلك واظبي يومياً على تدليك يديك بزيت الزيتون الطبيعي، وذلك لمدة نصف ساعة، وبعد فترة ستلاحظين فرقاً واضحاً على يديك.

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