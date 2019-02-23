أجمل ألوان مناكير من أسبوع الموضة في نيويورك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 فبراير 2019 07:33 مساءً - برز الكثير من الصيحات المختلفة بأسبوع الموضة في نيويورك، من بينها ألوان مناكير الأظافر التي تألقت بها عروض الأزياء لربيع وصيف.

كان اللعب بالرسومات مع تداخل الألوان هو الأبرز في صيحات الجمال لهذا العام، كلوني الأبيض والأسود من Christian Sirano كريستيانو سيرانو، تناسب كل أوقاتِك، كما أنها ملائمة أكثر للصبية العشرينية.



كما اعتمدت Mischka بادغلي ميشكا على صيحة الطلاء بلا طلاء، بأن ترسم فقط نقاط ملونة على الأظافر، من دون طليها بشكل كامل، ويبدو أنّ هذه الصيحة ستكون مكتسحة بشكل كبير العام المقبل، والأمر نفسه ولكن برسومات الزجزاج من Monse مونسي، للمسة لافتة وجذابة.

صيحات الأظافر في أسبوع الموضة في نيويورك



طلاء الأظافر على الطريقة الفرنسية مازال متربعّا على عرش الموضة، ولكن هذه المرة بلمسة أكثر جنونية بطلاء أطراف الأظافر التي كانت ملونة بالأبيض، بألوان أخرى تتناغم من لون الطلاء، كالبينك مع الأحمر، أو مناكير الاخضر مع الأوف وايت، للأجواء الكلاسيكي، مع مكياج بدرجات فاقعة اللون يبرز ملامحِك.

اللعب بالرسومات مع تداخل الألوان هو الأبرز في صيحات الجمال



الميتالك مازال محتفظًا بمكانته بين ألوان ودرجات الـمناكير، كالحلي اللامع من Tadashi Shoji تاداشي شوجي، أو الـمناكير الجيل، مع لمسة مرحة من الغليتر من Anna Sui أنا سوي، تناسب أجواء الصيف الممتعة على الشاطئ.

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