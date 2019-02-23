مفارقات القدر.. طبيب يدهس طفلة بعدما عالجها

لقيت طفلة لبنانية مصرعها في قرية كفر صارون الكورة، بعدما خرجت من المستوصف الطبي، ليدهسها الطبيب بسيارته.
وبحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، فأن الطفلة الصغيرة خرجت مع والدتها بعدما زيارتها للمستوصف، لتلقي مصرعها تحت عجلات سيارة الطبيب نفسه الذي أشرف على علاجها، حيث ركضت الطفلة من يد والدتها تجاه الشارع، وفقًا لما ذكرته "سبوتينك".
أصيب الطبيب بحالة من الانهيار العصبي، حيث لم يتمكن من رؤية الطفلة، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات قبل أن يحضر "الصليب الأحمر" لموقع الحادث وينقل جثة الطفلة إلى المستشفى.
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