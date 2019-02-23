تعرفِ على ماسك هيدي كرم الفعال للتخلص من حبوب الوجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

تتبع الفنانة هيدي كرم، دائمًا الخلطات والوصفات الطبيعية المتعلقة بالعناية بالشعر والبشرة. ومؤخرًا نشرت على صفحاتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرم، مقطع فيديو لها مع والدتها وهما تستخدمان ماسك الطمي للبشرة.

ويعمل ماسك الطمي على انتعاش البشرة والتخلص من الجلد الميت، بفضل مضادات الأكسدة المتواجدة في تركيباته، ويحارب علامات التمدد والتجاعيد والتخلص من حب الشباب، ويعد مناسب لكافة أنواع البشرة العادية والجافة والدهنية.

ويحتوي ماسك الطمي على مكونات طبيعية مغذية للبشرة، إذ يتواجد في تركيبته الشاي الأخضر والخيار وزيت نبق البحر، وزيت التين الشوكي العضوي، والفحم النشط، مع مزيج من الزيوت العطرية النقية.

وفيما يلي، إليكِ بعض الفوائد الصحية لماسك الطمي، بسحب ما جاء في موقع Instylish الأمريكي في السطور التالية:

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1- يمنح البشرة الحيوية والتغذية المطلوبة لصحة الجلد.

2- لمن يعانون من جفاف البشرة، ماسك الطمي فعال للغاية للتخلص من هذه المشكلة، كما يمنع ظهور التجاعيد وتهيجات البشرة، والإحمرار واختلال توازن الزيوت الذي يعاني منه أصحاب البشرة الدهنية.

3- الاستخدام المتوازن له، يمنح بشرتك النعومة والحفاظ على صحة البشرة.

4- يزيل الجلد الميت، والشوائب من على البشرة.

5- يعمل على امتصاص الزيوت المتواجدة في البشرة.