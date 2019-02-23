ملابس من الشيوكولاتة في عرض أزياء ببلجيكا.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت عارضات أزياء في بلجيكا، يرتدين مجموعة من الفساتين مصنوعة بالكامل من الشيكولاتة، وذلك في عرض ضم 13 ثوبًا، كجزء من معرض “صالون دو شوكولا” السنوى الذي يضم ورش عمل ومؤتمرات عن الشيكولاتة البلجيكية.

المعرض ضم 13 ثوبا مصنوعة بالكامل من الشيكولات، حيق يعد العرض جزء من المعرض السنوي الذي يضم ورش عمل ومؤتمرات عن الشوكولاتة البلجيكية التي يتباهى البلجيكيون بأنها الأفضل في العالم.

وتعاون صانع الشوكولاتة البلجيكي الشهير فردريك بلونديل، مع مصمم من بيرو لصناعة ثوب مستوحى من ملابس الملكة المصرية كليوباترا مزين بقطع من الشوكولاتة.

وقضى بعض المصممين أسابيع في حياكة آلاف من قطع الشوكولاتة على الأثواب بينما صُنع بعضها بالكامل من الشوكولاتة، ومنها ثوب صممه الثنائي جان كريستوف أوبير وجيوفاني بياسيولو وهما صانع شوكولاتة ومصمم أزياء.

أوبير قال: كل شيء مغطى بالشوكولاتة ومسحوق الكاكاو، يحتوي هذا الثوب على أكثر من خمسة كيلوجرامات من الشوكولاتة تقريبا ونحو ثلاثة كيلوجرامات من مسحوق الكاكاو.. الكمية الكبيرة من مسحوق الكاكاو جعلت الشوكولاتة جافة مما يقلل احتمالات ذوبانها.