شركة أزياء عالمية تطرح موضة موديل جديد بحبل مشنقة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت شركة الأزياء العالمية الشهيرة بربرى Burberry، عن اعتذارها عن عرض قطعة ملابس “سويت شيرت هودى”، تحت مسمى Tempest، ظهر فيه حبل حول الرقبة على شكل مشنقة خلال عرض الأزياء الخاص بها فى أسبوع الموضة بلندن يوم الأحد 17 فبراير.

ومن جانبه قال بائع التجزئة إنه قد أزال هذه القطعة من مجموعته، بعد انتقادات من إحدى العارضات التابعة له، أدت إلى رد فعل عنيف عبر الإنترنت.

وقال ماركو جوبيتى، الرئيس التنفيذى لشركة Burberry فى تصريحات لشبكة CNN: نشعر بالأسف العميق للضيق الذى سببته إحدى المنتجات التى ظهرت فى مجموعة عرض خريف وشتاء A / W 2019، وعلى الرغم من أن التصميم مستوحى من شكل الملابس البحرية الذى ظهر طوال المجموعة، إلا أنه كان غير ملائم وقد ارتكبنا خطأ”.

وكانت عارضة الأزياء ليز كيندى، التى شاركت فى العرض، هى من انتقدت التصميم، لكنها ادعت أن مخاوفها بشأن سوء استخدام الحبل الموجود بقطعة الملابس تم تجاهلها، وكتبت على حسابها على إنستجرام “الانتحار ليس من الموضة، يمكن أن تدع شيئاً يشبه حبل المشنقة معلقا من العنق يظهر على منصة العرض، وطلبت التحدث إلى شخص ما حول هذا الموضوع، لكن الشىء الوحيد الذى قيل لى أن أقوم به هو كتابة رسالة.

وأضافت ليز كينيدى: استحضرت هذه القطعة من الملابس التاريخ المروع للإعدام بدون محاكمة، وهو ما كان دافع للانتقاد أيضاً من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، والموظفين كانوا يسخرون أيضاً من التصميم قبل العرض، ويعلقون القطعة فى السقف من حبل المشنقة المربوط بها.

ومن جانبه قال ماركو جوبيتى إنه اتصل بليز كنيدى للاعتذار بعد علمه بالمنتج محل الهجوم، كما كانت مؤسسة الصحة النفسية فى المملكة المتحدة بانتقاد فكرة قطعة الملابس، وقالت إن الحادث أظهر الحاجة إلى دور الأزياء لفحص عملياتها الإبداعية.

والجدير بالذكر أن ريكاردو تيسكى، مصمم العرض وكبير المصممين المبدعين فى “Burberry”، أعرب قائلا: أنا آسف جداً للضيق الذى نجم عن إحدى القطع فى برنامجى، فى حين أن التصميم مستوحى من نماذج الملابس البحرية، إلا أننى أدركت أنه كان غير ملائم، ولم أقصد أن أتسبب فى إزعاج أى شخص به، إنه لا يعكس قيمى أو قيم الشركة، وقد قمنا بإزالته من المجموعة، وسوف أتأكد من عدم حدوث هذا مرة أخرى.