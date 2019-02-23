وصفات طبيعية لعلاج أثار الحبوب عقب "الدورة الشهرية"

تعاني العديد من الفتيات من ظهور بعض الحبوب، خلال أوقات الحيض، والتي تظل متواجدة حتى عقب انتهاء الحيض بأيام، إلا إنها قد تترك في بعض الأحيان ندبات، الأمر الذي يؤرق معظمهن.

وتلجأ بعضهن للعلاج بالليزر، أو استخدام المستحضرات الكيميائية، التي تكلفهم الكثير من المال.

وإليكي وصفات طبيعية لعلاج الندبات بمنزلك، حسبما ذكرها الموقع الهندي"BOLD SKY".

لا تقلق اليوم قدمنا ​​العديد من الطرق الطبيعية التي يمكن أن تساعدك على التخلص من ندبة وتفادي الجلد الشفاف كالتالي:

العسل الأبيض:

يحتوي العسل على خصائص مطهرة ومضادات للميكروبات، كما أنه مضاد للأكسدة التي تساعد ترطيب الجلد، وعلاج أنسجته.

الطريقة:

خذي بعض قطرات العسل على أطراف أصابعك.

دلكي وجهك بحركات دائرية، اتركي العسل على وجهك لمدة 15 دقيقة، قومي بشطف وجهك بالماء الفاتر، ثم جففيه بمنشفة قطنية.

الصبار والليمون:

يحتوي الصبار وعصير الليمون على خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي تساعد على تهدئة الجلد وعلاج الندوب.

كما إنه يسهل إنتاج الكولاجين الذي يحسن مرونة الجلد ويقلل من ظهور الندوب، بسبب احتواء الليمون على فيتامينات، فضلا عن احتواءه على خصائص تفتيح البشرة التي تساعد على تفتيح الندوب.

المكونات:

ملعقة كبيرة من جل الألو فيرا

½ ملعقة كبيرة عصير ليمون

الطريقة:

في وعاء عميق اخلطي الجل مع عصير الليمون، اغسلي وجهك جيدًا، ثم ضعي الخليط على وجهك، اتركيه لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء العادي، كرري تلك الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة.

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