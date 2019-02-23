"نساء مصر" تدشن حملة لشرح التعديلات الدستورية التي يناقشها "النواب"

أعلنت منال العبسي، رئيس جمعية "نساء مصر"، تدشين حملة شعبية تحت عنوان "مع مصر"، وذلك لشرح التعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس النواب، لإتخاذ الخطوات والإجراءات القانونية لعرضها للاستفتاء الشعبي بعد ذلك.

وقالت إن الحملة التي أطلقتها تضم نخبة من القانونيين وأعضاء مجلس النواب والأحزاب والشخصيات العامة، مشيرة إلى أن الهدف منها دعم التعديلات الدستورية وإظهار مدى الإيجابيات التي ستعود على الدولة المصرية والمواطنين.

وأضافت أن الحملة ستقوم خلال الفترة القادمة بتنظيم عدد من الفعاليات، سواء ندوات أو اجتماعات مع المواطنين في كافة المحافظات لشرح المواد الدستورية المراد تعديلها.

وطالبت جموع المصريين في الداخل والخارج بالانضمام إلى الحملة والتكاتف صفا واحد من أجل دعم التعديلات الدستورية، التي ستعالج العوار الدستوري الذي أصاب دستور 2014.

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