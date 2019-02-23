غير الكركديه.. 7 مشروبات لها مفعول السحر في "انخفاض ضغط الدم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

يعاني أصحاب ضغط الدم المرتفع من الصداع والشعور بالدوران، ويلجأ الكثير منهم إلى الأدوية والمسكنات للتخلص من الآلام.. لكن هناك بعض المشروبات تساعدك في خفض ضغط الدم دون الحاجة للأدوية.

وفيما يلي، يقدم لكم "لايف ستايل الخليج 365" بعض المشروبات التي تساعدك بشكل كبير في الحد من ارتفاعه، بحسب ما جاء في موقع Everyday health الأمريكي، وذلك في الصفحات التالية: