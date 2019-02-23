أمهات وطلاب الثانوية العامة بعد إعلان جدول الامتحانات: "هنذاكر إمتى منهج سنة كاملة"

أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر موقع الوزارة، الجدول المقترح لطلاب الثانوية عامة، وأبدى عددا من أولياء الأمور اعتراضهم حول الجدول المقترح لضيق الأيام بين المواد.

وقالت ميار أحمد، ولية أمر طالبة بالصف الثالث الثانوي شعبة علمي علوم، لـ"هُن": "الجدول وحش أوي الوقت قبل الكيمياء والفيزياء قليل أوي لازم على الأقل يكون بينهم 4 أيام لأن ده منهج سنة كاملة إزاي يخلص في يوم ونص".

"في مواد في الجدول قبلها وقت وأخرى مظلومة زي اللغة الأجنبية الأولى قبلها يوم ونص والكيمياء الطلبة هتذاكر إمتى!"، هكذا عبرت ليلى فاروق، ولية أمر طالب شعبة علمي رياضة، مطالبة بالنظر إلى جدول آخر اقترحه بعض أولياء الأمور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو وضع 3 أيام قبل كل المواد العلمية والأدبية، ومراعاة تساوي الأيام لشعبة العلوم والرياضة قبل الكيمياء والفيزياء.

وتابعت ميادة حلمي، طالبة شعبة علمي رياضة: "جدول شعبة علمي رياضة وحش جدا الديناميكا محتاجة وقت أكبر من كده وكذلك الفيزياء محتاجين وقت أكتر للمذاكرة مش تعب سنة كاملة ممكن يتلم في يومين ده صعب جدًا"، وأضافت: "ليه المواد اللي بره المجموع متبقاش في الآخر".

وفي السياق ذاته قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد "أمهات مصر للنهوض بالتعليم"، إن أولياء أمور وطلاب شعبة العلمي علوم، اعترضوا على الجدول المقترح لامتحانات الثانوية العامة، فوضعوا يومين راحة فقط، قبل أداء امتحان مادتي الأحياء والفيزياء، بينما وضع أربعة أيام راحة قبل امتحان مادة الجيولوجيا.

وأكدت في بيان لها، أن طلاب وأولياء أمور شعبة علمي رياضة، أكدوا أن الجدول المقترح لامتحان مادة الكيمياء والفيزياء، "ظالم" لعلمي رياضة، خاصة أنه لا يوجد وقت كاف لمراجعة الامتحان، معترضين على وضع المواد الثقيلة في آخر الجدول.

وأوضحوا أن ذلك سيجعل الطالب يفقد تركيزه، مقترحين وضع الفيزياء في بدايات الامتحانات، مع وضع توقيت كاف قبل كل مادة خاصة المواد الصعبة.

وأشارت "أحمد" إلى أن هناك ترحيب بين أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة بالقسم الأدبي بالجدول المقترح، ووصفوه بـ"المعقول".

​