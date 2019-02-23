بالصور - أغرب 10 فساتين ظهرت في حفل الأوسكار السنوات الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

تتجه أنظار شاق ومُحبي السينما، غدًا الأحد، إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار في باريس، وبعيدًا عن الأعمال والجانب الفني؛ يهتم عدد كبير من عشاق الموضة والأزياء بمتابعة أحدث صيحات النجمات اللاتي يتألقن على السجادة الحمراء بلمسات مصممي وبيوت الأزياء العالمية.

وفي السنوات الأخيرة، أثارت أكثر من إطلالة على السجادة الحمراء الجدل بسبب غرابة التصميم، ومن أشهر النجمات اللاتي حصلن على أغرب إطلالة هن أنجلينا جولي، وجنيفر لورانس.

وجمع لكم "لايف ستايل الخليج 365" أغرب 10 إطلالات من حفلات الأوسكار في السنوات الماضية، بحسب ما جاء في مجلة "فوج" المتخصصة في عالم الموضة والأزياء بنسختها الإنجليزية، وذلك في الصفحات التالية: