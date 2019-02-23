البرلمان يحيل مشروع قانون مكافحة الفسق والفجور لـ”التشريعية”

كتب ياسر ابراهيم - السبت 23 فبراير 2019 02:34 مساءً - أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم السبت، مشروع قانون مقدم من النائب هشام والى و60 نائبا آخرين، بشأن مكافحة أعمال الفسق والفجور وممارسة الرذيلة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، افتتح الجلسة العامة للبرلمان، بعد تأخر استمر قرابة ساعة، حيث كان مقررا أن تبدأ أعمالها في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

ويأتي على رأس جدول أعمال الجلسة، تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن إسقاط عضوية النائبة سحر الهواري، والنائب خالد بشر، بعدما فقدا الثقة والاعتبار وفقا لتقرير اللجنة.

ومن المقرر أن يتم التصويت على إسقاط عضوية النائبين نداء بالاسم عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس في هذا الشأن.