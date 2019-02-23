عمرو دياب ينشر اسم اغنية من البومه الجديد من كلمات تركى ال الشيخ

كتب ياسر ابراهيم - السبت 23 فبراير 2019 02:34 مساءً - كشف النجم عمرو دياب عن اسم أول أغنية له من ألبومه الجديد، والتي تحمل اسم “مش مهم” بعد أن قدم مقطع منها في حفله أمس بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
ونشر الهضبة صورة له من الحفل وعلق قائلا: “مافيش مهم، ولا اهم ف الآخر الدنيا بتمشي! مين قال دي مابتمشيش!! !ومهما تكون صعبه الحياة هنستمر ونعيش #عمرو_دياب، #مفيش_مهم من الالبوم الجديد”.
الأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع أسامة الهندي
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